Почему на русском говорят: жена Порошенко ответила на неудобный вопрос о детях

Почему на русском говорят: жена Порошенко ответила на неудобный вопрос о детях
Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-первая леди Незалежной расставила все точки над i

Жена экс-президента Украины Петра Порошенко Марина объяснила, почему их дети говорят на русском языке. Врач-кардиолог дала откровенное интервью.

Журналистка Янина Соколова напомнила, что Марина, как и ее супруг, считает себя настоящей патриоткой. Поэтому тот факт, что наследники пары разговаривают на русском, вызывает вопросы.

Марина Порошенко объяснила, что дети одинаково владеют как русским, так и украинским.

"Они двуязычные, как все мы" – рассказала она.

Жена бывшего президента Украины заявила, что не видит в этом проблемы. Скорее всего дети Петра и Марины говорят на другом для них языке из уважения к собеседникам.

Напомним, у четы Порошенко – четверо детей: 35-летний Алексей, 20-летние Евгения и Александра, а также 19-летний Михаил.

Старший сын, Алексей, пошел по стопам отца. Он являлся народным депутатом Украины восьмого созыва с 2014 по 2019 годы. Политик имеет двоих детей – Петра и Елизавету.

Ранее появилась информация о том, что в СМИ обсуждают смерть Порошенко. Экс-депутат Рады Алексей Журавко отметил, что Украина встанет на путь позитивных перемен в случае кончины бывшего главы государства.

Также стало известно о том, что Петр Порошенко заразился коронавирусом. С начала октября политик находится в больнице. У него наблюдается ухудшение состояния. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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