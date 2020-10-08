"Нарушения были": токсиколог раскрыл причины состояния Навального

"Нарушения были": токсиколог раскрыл причины состояния Навального
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что блогер невнимательно относился к своему здоровью

Главный токсиколог Сибирского ФО рассказал, какие проблемы с организмом могли привести к потере сознания и другим симптомам, проявившимся у оппозиционера Алексея Навального. По мнению Александра Сабаева, все дело в неправильном образе жизни – избыток алкоголя и соблюдение определенных диет нередко приводят к похожим приступам.

Эксперт отметил, что исследование организма Навального четко показало, что у пациента был нарушен обмен веществ, передает РИА "Новости".

"Метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами", – сообщил врач.

Такое состояние организма говорит о том, что человек неправильно питается – здесь причиной может быть либо несоблюдение нужной диеты, либо наоборот следование неправильно подобранной схеме питания. Усугубляет положение злоупотребление спиртными напитками.

Медик также рассказал, что у оппозиционера были четко заметны проблемы в работе поджелудочной железы. Это в итоге привело к резким скачкам уровня сахара в крови. Вердикт врачей – "нарушение углеводного обмена".

Ранее Сабаев указывал на неточности в высказываниях Навального. По словам медика, атропин Алексею вводили не сразу, как уверял блогер, а только после того, как он был доставлен в больницу.

Ольга ФЕДОРОВА

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