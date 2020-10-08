Предпенсионерам напомнили о положенных льготах

Предпенсионерам напомнили о положенных льготах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Закон защитит таких людей от произвола работодателей

После проведения пенсионной реформы в России появилась новая категория граждан – предпенсионеры. Таким людям положены особые преференции. Право на их получение появляется за пять лет до наступления установленного пенсионного возраста. Также здесь учитывается переходный период. Таким образом, в текущем году на привилегии могут рассчитывать мужчины, которым исполнилось 56,5 лет, и женщины в возрасте 51,5 лет.

Представителям этой категории граждан положены льготы, которые ранее давали только пенсионерам. Речь идет о предоставлении бесплатных медикаментов, преференциях при использовании городского транспорта, освобождении от ряда налоговых обязательств. Кроме того, предпенсионерам должны давать скидку при оплате капремонта, а также другие льготы, указано на сайте Пенсионного фонда России.

Наступление предпенсионного возраста у сотрудников также налагает ряд обязательств на работодателя. Таким людям должно быть предоставлено два дня в год на прохождение медицинского обследования с сохранением зарплаты. Помимо этого, если недобросовестный предприниматель уволит или откажет в найме сотруднику из-за возраста, то ему грозит ответственность вплоть до уголовной.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кто сможет досрочно уйти на отдых в 2021 году. Власти РФ предпочли уменьшить армию безработных за счет пожилых граждан.

Ольга ФЕДОРОВА

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