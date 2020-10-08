На Камчатке раскрыли результаты экспертизы загрязненной воды

Анализы опровергли слухи о гептиле в воде

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что после масштабной катастрофы в регионе около Авачинской бухты, где погибли морские обитатели и произошло загрязнение, следов токсинов в воде и в воздухе не нашли. 

Глава региона также отметил, что следов радиации также не обнаружено. По его словам, отравляющих веществ, которые могли бы привести к такой катастрофе с морскими обитателями, выявить не удалось. Анализы также не подтвердили наличие в воде гептила, о чем ходили слухи в Сети. 

Солодов подчеркнул, что в воде показатели нефтепродуктов и фенолов частично завышены, однако это не могло привести к такой глобальной проблеме. В воздухе опасных веществ также не удалось обнаружить. Как передает РИА "Новости", остаются в разработке версии о разливе некоего вещества и о природном явлении. 

Также, как отмечает телеканал "360", поводов для беспокойства о выловленной рыбе нет. Там, где ее добывают в промышленных масштабах, постоянно ведутся санитарно-ветеринарные исследования. 

Полина ИВАНОВА

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