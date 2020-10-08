Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Популярный ресурс по поиску места для трудоустройства и подбору сотрудников провел опрос среди работодателей. Результаты оказались неутешительными. Выяснилось, что порядка 22% организаций запланировали до конца года сократить часть работников.

Кроме того, экспертам HeadHunter удалось выяснить, что каждый десятый работодатель собирается урезать зарплаты своих сотрудников. Такое положение дел объясняется экономическим кризисом, вызванным коронавирусными ограничениями.

Так, за время мировой эпидемии почти в половине российских организаций провели сокращения. При этом уже 37% трудоустроенных граждан на собственном примере ощутили падение заработков, а 11% это еще предстоит, пишет издание "Известия".

Глава пресс-центра HeadHunter Александр Джабаров считает, что такие тенденции были вполне ожидаемыми. Экономика нашей страны только начинает восстанавливаться, а многие отрасли и вовсе до сих пор прибывают в кризисном положении.

Экономист Виталий Калугин ранее предупреждал, что повальное увольнение ждет россиян этой весной. К подобной ситуации приведет отмена коронавирусных мер поддержки бизнеса.

