Отказ от ряда операций может серьезно навредить саду

Летняя пора давно завершилась, а с ней подошел к концу и дачный сезон. Многие огородники предпочитают побыстрее закончить дела в саду и перебраться в теплые квартиры. Собрать урожай, прибраться на участке и обрезать кусты ответственный садовод вряд ли забудет. Но все же есть несколько важных дел, о которых в спешке можно запамятовать.

Высадка весенних первоцветов

Осенний период – самое лучшее время для посадки цветочных луковиц. Если не забыть об этом, то уже весной ваш сад будет украшен красочными бутонами. Осенью можно высадить нарциссы, гиацинты, тюльпаны и другие цветы.

Зачистка грядок

Отказ от этого мероприятия – очень распространенная ошибка садоводов. На протяжении всего лета они ведут непрекращающуюся борьбу с сорной травой. А вот после сбора урожая о грядках часто забывают. Такая оплошность может привести к плачевным последствиям. Оставшиеся на грядках сорняки даже осенью могут дать обширное "потомство", и тогда к весне ваш сад затянет травой. Так что перед самым отъездом лучше еще раз хорошенько пройтись по огороду с тяпкой.

Обрезка

В этом деле главное не переусердствовать. Хотя и отказ от такой манипуляции – большая ошибка. Обрезка многолетних растений позволяет кусту обновиться и запустить рост новых побегов. Однако, если сделать это слишком рано, можно спровоцировать защитную реакцию растения. Кустик может "подумать", что у него произошли серьезные потери и, пока сильно не похолодало, начнет наращивать зеленную массу. Хотя в этот период ему самое время готовиться к зимней спячке. Так что обрезку нужно делать накануне устойчивых заморозков.

Сбор гнилых плодов

Многие садоводы сильно заблуждаются в отношении падалицы. Считается, что подгнившие плоды отлично удобряют почву. Но это не так. Точнее, обогатить землю полезными элементами они могут, но вреда принесут больше, чем пользы. Падалица – настоящий рассадник инфекций и болезней. Кроме того, подгнившие плоды привлекут на ваш участок толпы вредителей. Так что их обязательно нужно убрать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что делать с растительными остатками осенью. Такой материал отлично подойдет на дренажа или компоста.

