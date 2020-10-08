Экс-глава Красноярского края внес большой вклад в развитие страны

Бывший член Совфеда от российской столицы Владимир Долгих ушел из жизни. Политику было 95 лет. Долгих построил достойную карьеру в области государственной службы. В 1960-е годы он занимался металлургией и возглавлял профильный завод в Норильске. А уже в 1971 г. занял пост главы Красноярского края. При нем в регионе было запущено несколько знаковых производств.

О печальном известии рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА "Новости".

Как напоминает издание "МИР24", политик родился в 1924 году в Сибири. Долгих принимал участие в боях Великой Отечественной войны. Дважды удостаивался звания Герой Соцтруда.