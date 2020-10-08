Глава РПЦ отменил рабочую поездку

Стало известно , что Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на данный момент находится на карантине. Из-за этого главе Русской православной церкви пришлось отменить свой визит в Троице-Сергиеву лавру.

Патриарха Кирилла изолировали, поскольку он контактировал с больным COVID-19.

"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", – отметил патриарх в своем послании, которое было опубликовано на сайте РПЦ.

Глава православной церкви также призвал верующих молиться, чтобы пандемия скорее отступила.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России вновь начала ухудшаться. Глава Роспотребнадзора назвала основные сценарии развития пандемии в стране.