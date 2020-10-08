Смешные анекдоты на 9 октября

Повеселиться в этот четверг помогут забавные короткие истории от "Утро.ру"

Один приятель рассказал другому, что вот-вот женится. Друг спросил:

– Любишь или тебе этот брак выгоден?

Ответ был прост:

– Сам не знаю. Но ее папаша предупредил, что я женюсь в любом случае.

Один сосед говорит другому:

– У тебя жена такая смешливая. Накануне увиделись в библиотеке, я ей рассказал анекдот, а она расхохоталась так, что едва с постели не свалилась.



Мужчина обращается к супруге:

– Милая, как ты сдерживаешься, когда я кричу на тебя?

Жена призналась, что ей помогает чистка унитаза.

– Разве такое успокаивает?

– Да, ведь я делаю это твоей зубной щеткой!

Сын приходит к отцу с просьбой:

– Дай, пожалуйста, денег, завтра на свадьбу иду.

Тот интересуется, хватит ли пять тысяч.

– Нет, конечно. Нужны платье, туфли, фата...

У ЗАГСа невеста сообщает жениху, что после свадьбы у них точно будет трое детишек.

– Как ты это узнала? – удивляется молодой человек.

– Они пока живут с моими родителями, – объясняет девушка.



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