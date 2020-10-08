Смешные анекдоты на 9 октября

Смешные анекдоты на 9 октября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Повеселиться в этот четверг помогут забавные короткие истории от "Утро.ру"
  • Один приятель рассказал другому, что вот-вот женится. Друг спросил:

– Любишь или тебе этот брак выгоден?

Ответ был прост:

– Сам не знаю. Но ее папаша предупредил, что я женюсь в любом случае.

  • Один сосед говорит другому:

    – У тебя жена такая смешливая. Накануне увиделись в библиотеке, я ей рассказал анекдот, а  она расхохоталась так, что едва с постели не свалилась. 

    • Мужчина обращается к супруге:

    – Милая, как ты сдерживаешься, когда я кричу на тебя?

    Жена призналась, что ей помогает чистка унитаза.

    – Разве такое успокаивает?

    – Да, ведь я делаю это твоей зубной щеткой! 

    • Сын приходит к отцу с просьбой:

    – Дай, пожалуйста, денег, завтра на свадьбу иду.

    Тот интересуется, хватит ли пять тысяч.

    – Нет, конечно. Нужны платье, туфли, фата... 

    • У ЗАГСа невеста сообщает жениху, что после свадьбы у них точно будет трое детишек.

    – Как ты это узнала? – удивляется молодой человек.

    – Они пока живут с моими родителями, – объясняет девушка.

    Ранее "Утро.ру" поделилось шутками от Максима Галкина.

    Полина ДОРОЖКИНА

    Ответить:

    ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

    новости партнеров

    "Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

    Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

    Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

    Сокращать штат будут в каждой пятой компании

    Выбор редакции

    Новости партнеров

    Самое читаемое

    Загрузка...

    Рекомендуем

    Новости Украины

    Все новости раздела

    Шоу-бизнес

    Все новости раздела

    Армия

    Все новости раздела

    Политика

    Все новости раздела

    Жизнь

    Все новости раздела

    Инопланетяне

    Все новости раздела

    Происшествия

    Все новости раздела

    Выбор читателей

    Персоны на сайте

    Выбор читателей