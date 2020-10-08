Смешные анекдоты на 9 октября

Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
– Любишь или тебе этот брак выгоден?
Ответ был прост:
– Сам не знаю. Но ее папаша предупредил, что я женюсь в любом случае.
– У тебя жена такая смешливая. Накануне увиделись в библиотеке, я ей рассказал анекдот, а она расхохоталась так, что едва с постели не свалилась.
– Милая, как ты сдерживаешься, когда я кричу на тебя?
Жена призналась, что ей помогает чистка унитаза.
– Разве такое успокаивает?
– Да, ведь я делаю это твоей зубной щеткой!
– Дай, пожалуйста, денег, завтра на свадьбу иду.
Тот интересуется, хватит ли пять тысяч.
– Нет, конечно. Нужны платье, туфли, фата...
– Как ты это узнала? – удивляется молодой человек.
– Они пока живут с моими родителями, – объясняет девушка.
Ранее "Утро.ру" поделилось шутками от Максима Галкина.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском