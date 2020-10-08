Избавиться от серости и желтизны можно и без помощи дорогостоящих средств

После частых стирок белые майки, футболки, нижнее и постельное белье, полотенца теряют свой цвет. Однако вернуть его можно. Причем для этого не нужны особые порошки, которые стоят не дешево. Достаточно того, что у любой хозяйки есть под рукой.

Вот несколько простейших и хороших вариантов отбелить вещи.

Способ №1. С помощью хозяйственного мыла



Растворите в 5 л воды 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла. Если хотите усилить отбеливающий эффект, добавьте туда 2 ст. л. соли, соды, перекиси водорода или немного кристалликов марганца.

Опустите вещь в полученный раствор и оставьте на пару – тройку часов. Прополоскайте и стирайте, как обычно.

Способ №2. С помощью соли

В 1 л. теплой воды размешайте 2 ст. л. соли. Подержите вещь в этом растворе минут 20. Тщательно прополощите. Отправьте в стиральную машину и включите ее.

Лучше всего соль применять для отбеливания синтетики.

Способ №3. С помощью горчичного порошка

Добавьте горчичный порошок в горячую воду. Замочите вещь в растворе на два – три часа. Слейте воду и хорошо ее прополощите ткань.

Горчичный порошок отлично подойдет для спасения вещей от серости и желтизны.



Способ №4. С помощью уксуса

Полстакана уксуса добавьте к вещам в стиральной машине. Запустите режим повседневной стирки. Если загрязнения сложные, замочите белье в теплой воде. Добавьте туда стакан уксуса и оставьте на всю ночь. Тщательно прополощите и стирайте, как обычно.

Уксус не только поможет вернуть утраченную белизну, но смягчит ткань, и не даст образоваться катышкам.

До того, как применить один из перечисленных способов, нужно знать, подходит ли выбранный "помощник" для конкретной ткани.

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