Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Почти 5 млрд рублей будет выделено из российского бюджета на строительство новых водохранилищ и систем водоотведения в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства в четверг, 8 октября.
Помимо этого, еще около 870 млн руб. будет направлено на ремонт существующих сетей водоснабжения и на разработку новых скважин.
Летом 2020 г. Крым столкнулся с сильным дефицитом питьевой воды. Проблема вызвана как природными причинами – жарой и засухой, так и аварийным состоянием некоторых участков систем водоснабжения, а также отказом Украины возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Власти и ученые ищут способы устранить проблему. В частности, принято решение о строительстве уникальной опреснительной установки.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском