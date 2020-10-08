Мишустин выделил еще 5 миллиардов на Крым

Деньги необходимы для решения проблем с водой на полуострове

Почти 5 млрд рублей будет выделено из российского бюджета на строительство новых водохранилищ и систем водоотведения в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства в четверг, 8 октября.

Помимо этого, еще около 870 млн руб. будет направлено на ремонт существующих сетей водоснабжения и на разработку новых скважин.

Летом 2020 г. Крым столкнулся с сильным дефицитом питьевой воды. Проблема вызвана как природными причинами – жарой и засухой, так и аварийным состоянием некоторых участков систем водоснабжения, а также отказом Украины возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Власти и ученые ищут способы устранить проблему. В частности, принято решение о строительстве уникальной опреснительной установки.

Николай ВИКТОРОВ

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