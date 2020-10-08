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Похолодание в Москве не продлится долго – жители столицы еще смогут насладиться теплой осенней погодой. В воскресенье, 11 октября, температура воздуха составит от +15 до +20°С. Прогнозом поделились синоптики.
Всю следующую неделю в Москве и Подмосковье будет солнечная безветренная погода. При этом температура будет превышать норму на 4-8 значений, сообщает портал "Метеоновости".
Перед выходными в регионе пройдут дожди и усилится ветер. Ожидается похолодание до +13°С, передает "Свободная пресса".
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском