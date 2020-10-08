"Золотая осень" вернется: москвичам пообещали аномальное тепло

На выходных воздух прогреется до +20°С

Похолодание в Москве не продлится долго – жители столицы еще смогут насладиться теплой осенней погодой. В воскресенье, 11 октября, температура воздуха составит от +15 до +20°С. Прогнозом поделились синоптики.

Всю следующую неделю в Москве и Подмосковье будет солнечная безветренная погода. При этом температура будет превышать норму на 4-8 значений, сообщает портал "Метеоновости".

Перед выходными в регионе пройдут дожди и усилится ветер. Ожидается похолодание до +13°С, передает "Свободная пресса".

Карина СИРАЗОВА

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