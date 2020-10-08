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Опытные огородники сажают чеснок под зиму – культура не требует много внимания и часто радует хорошим урожаем. Ухаживать за растением все же нужно, однако порой это не гарантирует обильное плодоношение. Именно поэтому для чеснока нужно правильно выбрать грядку и заранее подготовить почву.
Как подготовить грядку под чеснок для посадки осенью
Растение нельзя сажать в одно и то же место больше двух раз – это одно из главных правил богатого урожая. Питательных компонентов в почве становится меньше, и чеснок вырастает мелким. А вот выращивание капусты или тыквы перед его посадкой пойдет культуре только на пользу.
Подкормки для чеснока также подойдут не все. Так, нельзя сажать растение удобренную навозом землю – в таком грунте оно просто не выживет. Кроме того, не подойдет и закисленная почва.
Лучше всего чеснок растет в солнечном месте, на возвышенности. При этом важно следить, чтобы перед посадкой почва успела просесть.
Землю можно подкормить удобрениями на основе азота. Семена необходимо погружать в почву не более, чем на 4 сантиметра.
Какие еще вещества улучшат урожай чеснока – читайте в материале "Утро.ру".
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