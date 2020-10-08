Не все натуральные удобрения подходят для растения

Опытные огородники сажают чеснок под зиму – культура не требует много внимания и часто радует хорошим урожаем. Ухаживать за растением все же нужно, однако порой это не гарантирует обильное плодоношение. Именно поэтому для чеснока нужно правильно выбрать грядку и заранее подготовить почву.

Как подготовить грядку под чеснок для посадки осенью

Растение нельзя сажать в одно и то же место больше двух раз – это одно из главных правил богатого урожая. Питательных компонентов в почве становится меньше, и чеснок вырастает мелким. А вот выращивание капусты или тыквы перед его посадкой пойдет культуре только на пользу.

Подкормки для чеснока также подойдут не все. Так, нельзя сажать растение удобренную навозом землю – в таком грунте оно просто не выживет. Кроме того, не подойдет и закисленная почва.

Лучше всего чеснок растет в солнечном месте, на возвышенности. При этом важно следить, чтобы перед посадкой почва успела просесть.

Землю можно подкормить удобрениями на основе азота. Семена необходимо погружать в почву не более, чем на 4 сантиметра.

Какие еще вещества улучшат урожай чеснока – читайте в материале "Утро.ру".