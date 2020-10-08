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Рано или поздно трубы засоряются, что приводит не к очень приятным последствиям. Вода начинает уходить намного медленнее, а иногда и вовсе не уходит. Виной всему – налет, образовавшийся в результате ежедневного использования канализационной системы.
В данном случае можно обойтись без услуг сантехника. Существует несколько способов, как избавиться от засоров.
Чистка с помощью специальных приспособлений
Одно из наиболее действенных приспособлений – это вантуз. Благодаря созданному давлению засор удается достаточно быстро пробить.
Также можно использовать сантехнический трос. Его опускают в трубу, а затем посредством вращения соскабливают налет.
Чистка с помощью народных методов
Вам понадобятся сода и 9%-ный уксус.
Прочистить сток поможет также смесь из соли и уксуса.
И, наконец, последний способ.
Проведенные процедуры избавят канализационные трубы от налета и пробок.
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