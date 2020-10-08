Как обойтись без помощи сантехника - в нашем материале

Рано или поздно трубы засоряются, что приводит не к очень приятным последствиям. Вода начинает уходить намного медленнее, а иногда и вовсе не уходит. Виной всему – налет, образовавшийся в результате ежедневного использования канализационной системы.

В данном случае можно обойтись без услуг сантехника. Существует несколько способов, как избавиться от засоров.

Чистка с помощью специальных приспособлений

Одно из наиболее действенных приспособлений – это вантуз. Благодаря созданному давлению засор удается достаточно быстро пробить.

Также можно использовать сантехнический трос. Его опускают в трубу, а затем посредством вращения соскабливают налет.

Чистка с помощью народных методов

Вам понадобятся сода и 9%-ный уксус.

Приготовьте смесь из данных ингредиентов, после чего засыпьте ее в сливное отверстие.

Закройте отверстие кляпом и оставьте на полчаса. Затем промойте слив струей воды.

Прочистить сток поможет также смесь из соли и уксуса.

Возьмите стакан поваренной соли и высыпьте в слив. После этого влейте стакан 9%-ного уксуса.

Спустя 10 минут откройте кран. Вода должна быть максимально горячей.

И, наконец, последний способ.

Разведите смесь из соли, соды и уксуса.

Заполните ей сливное отверстие и подождите 10-15 минут.

Проведенные процедуры избавят канализационные трубы от налета и пробок.

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