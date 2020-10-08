Эксперт рекомендует не экономить на ЖКХ и услугах первой необходимости

Россияне все чаще стремятся искать способы для накопления пенсии без привлечения фондов и организаций. Сложившаяся тенденция говорит о повышении финансовой грамотности среди населения. Соответствующее заявление сделал финансовый эксперт Сергей Макаров.

По словам аналитика, для того, чтобы самостоятельно накопить на пенсию, необходим грамотный подход для откладывания сбережений. Конечно, завести копилку может каждый, однако это не самый эффективный способ. Здесь нужно полагаться на свой возраст – лица предпенсионного возраста уже не могут накопить на достойное пособие без "заначек" в виде накоплений или условной аренды квартиры.

Большими возможностями могут воспользоваться молодые люди, у которых в силу возраста есть практически любой набор для "частного инвестора". К примеру, вполне реально задействовать продукты для страхования жизни и личные вложения в частные пенсионные фонды. Более опытные могут уже обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), а также инвестирование в иностранные или отечественные компании, соообщает РИА "ФАН".

Эксперт также поделился народным методом, который предполагает покупку недвижимости в ипотеку и ее сдачу в аренду для покрытия кредита и дальнейшего получения дохода. При низких ставках такой способ вполне реален.

Макаров советует не вкладывать последние средства в накопления – в ход должны идти свободные деньги, поэтому экономить на ЖКХ и продуктах питания категорически не рекомендуется, сообщает "ПолитРоссия".

Наконец, можно ежемесячно откладывать определенную сумму, учитывая все расходы и доходы. Кому-то, считает аналитик, для этого вполне хватит 5-10 тыс. рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отмена накопительной части госпенсии преждевременна: необходима работа системы добровольных вложений.