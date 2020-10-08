Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

В деле Навального появляются новые интересные подробности, в Карабахе продолжаются бои, а ситуация с коронавирусом в России и мире по-прежнему остается сложной. Чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Коронавирус в России

Россиян пугают массовыми увольнениями – каждая пятая компания, согласно опросу, планирует попрощаться с частью сотрудников. К такому решению работодателей подталкивает экономический кризис на фоне пандемии.

Вирусолог назвал сценарий, который будет худшим для россиян при второй волне коронавируса.

Между тем Минздрав призвал народ не гулять на выходные, а отсидеться дома, чтобы снизить риск заразиться.

Украинский президент резко высказался о представителе оппозиции Викторе Медведчуке. Владимира Зеленского вывел из себя поступок политика – он привился российской вакциной от коронавируса в Крыму.

Жизнь

Возможность повышения пенсий работающим россиянам оценил эксперт. Он назвал три возможных шага, которые могут позволить проиндексировать выплаты.

Тем временем финансовый аналитик советует подумать и о способах самостоятельного накопления денег на достойную старость.

Политика

В деле об "отравлении" Навального всплыли новые детали. Германию назвали причастной к сообщениям о минировании аэропорта, из-за которых самолет с оппозиционером якобы не смог приземлиться.

Конфликт в Карабахе

При обстреле церкви в Шуши пострадали журналисты. Среди раненых – двое россиян.