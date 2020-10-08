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Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" обнаружили двух мужчин и женщину, которые пошли собирать ягоды и потерялись. Инцидент произошел в лесном массиве Шатуры.
Отмечается, что заблудившиеся собирали клюкву и не заметили, как стемнело. Когда компания поняла, что выбраться самостоятельно не получится, один из мужчин набрал номер службы спасения.
Спасатели определили примерное местонахождение жителей Подмосковья и отправились на поиски. Было решено включить сирену на специализированном автомобиле, чтобы обнаружить любителей ягод. Через несколько часов заблудившихся нашли.
Сообщается, что мужчины и женщина отказались от медицинской помощи, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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