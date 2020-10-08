В России ответили на обвинения в спаивании Маска

В России ответили на обвинения в спаивании Маска
Илон Маск. Фото: Kim Shiflett/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам представителей компании, такого инцидента не было

Компания "Главкосмос Пусковые услуги" прокомментировала слухи о том, что Илона Маска пытались споить на переговорах в 2002 году. По словам представителей организации, эта информация является ложной.

В "Твиттер" "Главкосмоса" отметили, что 18 лет назад встречу с Илоном Маском проводил Владимир Андреев, в то время являющийся директором компании Космотрас. В посте также сообщается, что некоторые присутствующие на переговорах сотрудники теперь работают в "Главкосмос Пусковые услуги".

"Мы с абсолютной ответственностью заявляем, что никто не пил алкоголь на этой встрече" – заявили представители компании.

Этот комментарий послужил реакцией на слова корреспондента NBC Гади Шварца, который вспомнил об инциденте с Илоном Маском.

О том, что изобретателя и инженера пытались начать алкоголем в России, якобы рассказал сам Маск. По некоторым данным, история появилась на страницах его книги "Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее".

Напомним, Илон Маск является основателем компании SpaceX, разрабатывающей космическую технику, а также генеральным директором Tesla, занимающейся производством электроавтомобилей.

За заслуги в области науки инженера удостоили членства Лондонского королевского общества. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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