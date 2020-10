В России ответили на обвинения в спаивании Маска

Компания "Главкосмос Пусковые услуги" прокомментировала слухи о том, что Илона Маска пытались споить на переговорах в 2002 году. По словам представителей организации, эта информация является ложной.

В "Твиттер" "Главкосмоса" отметили, что 18 лет назад встречу с Илоном Маском проводил Владимир Андреев, в то время являющийся директором компании Космотрас. В посте также сообщается, что некоторые присутствующие на переговорах сотрудники теперь работают в "Главкосмос Пусковые услуги".

"Мы с абсолютной ответственностью заявляем, что никто не пил алкоголь на этой встрече" – заявили представители компании.

Этот комментарий послужил реакцией на слова корреспондента NBC Гади Шварца, который вспомнил об инциденте с Илоном Маском.

It was Dr. Andreev who held that meeting with @elonmusk. Some of the meeting participants from Kosmotras side continue to work now at #GK. We state with absolute responsibility that nobody drank alcohol at that meeting.