Киев решил собрать воедино разные источники и выдать полученное за факт

Киев продолжает распространять несостоятельные версии о причинах падения малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Техэсперт Юрий Антипов разрушил очередные небылицы украинской стороны о крушении пассажирского самолета.

Как отметил специалист, одно из украинских медиа опубликовало материал, в котором указывалось, что российская сторона якобы выложила в соцсетях подробный маршрут перевозки "Бука" из Курской области на территорию Незалежной. Авторы ссылаются на эксперта по имени Вадим Лукашевич, который занимается расследованием инцидента с Объединенной следственной группой.

Несмотря на подачу о том, что Москва якобы подтвердила версию о "Буке", представленная украинскими источниками версия начисто лишена всякой состоятельности – то, что частные лица откуда-то располагают подобной информацией и решают в одночасье ей поделиться, довольно странно.

Эксперт считает, что речь, по всей видимости, идет лишь о передвижениях военных частей, которые были засняты и затем "склеены" с одиноким передвижением "Бука" по территории Незалежной.

Антипов добавил, что предоставленные украинскими источниками материалы были сняты в разные временные периоды. То есть Киев фактически взял различные источники и решил их скомпоновать, передает "Нью Информ".

Ранее эксперт Юрий Кнутов заявил, что следственная группа, занимающаяся расследованием MH17, скрывает и фальсифицирует данные о катастрофе.