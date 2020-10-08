Необходимо учитывать некоторые нюансы

Далеко не все садоводы знают, какие условия нужно создать для хранения луковиц тюльпанов. Многие думают, что раз они поместили посадочный материал в тепло, то он пролежит аж до весны. Однако, это ошибочное мнение. Существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать.

Закладка луковиц на зимовку включает в себя несколько этапов.

Этап №1. Подготовка

Выкопайте луковицы и промойте их под проточной водой. После этого тщательно просушите. Помните, что температура воздуха при сушке не должна быть выше +25°С.

Этап №2. Очистка

Удалите ненужные элементы – чешую и засохшие стебли. Также избавьтесь от дочерних луковичек.

Этап №3. Закладка

Подготовьте место для хранения луковиц. Для этого могут подойти картонные коробки, ящики или корзины.

Специалисты не советуют закладывать более двух слоев, так как это осложнит процедуру осмотра луковиц во время хранения.

Этап №4. Хранение

Необходимо помнить, что луковицы тюльпанов – достаточно прихотливые растения. Они требуют поддержания определенного температурного режима.

Так, первые три недели можно хранить луковицы при температуре от +25 до +30°С. По завершении этого периода снизьте температуру до +20°С.

Важно регулярно проветривать помещение, в котором хранятся луковицы тюльпанов.

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