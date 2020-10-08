Пролежат до весны: как правильно хранить луковицы тюльпанов

Пролежат до весны: как правильно хранить луковицы тюльпанов
Фото: Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Необходимо учитывать некоторые нюансы

Далеко не все садоводы знают, какие условия нужно создать для хранения луковиц тюльпанов. Многие думают, что раз они поместили посадочный материал в тепло, то он пролежит аж до весны. Однако, это ошибочное мнение. Существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать.

Закладка луковиц на зимовку включает в себя несколько этапов.

Этап №1. Подготовка

Выкопайте луковицы и промойте их под проточной водой. После этого тщательно просушите. Помните, что температура воздуха при сушке не должна быть выше +25°С.

Этап №2. Очистка

Удалите ненужные элементы – чешую и засохшие стебли. Также избавьтесь от дочерних луковичек.

Этап №3. Закладка

Подготовьте место для хранения луковиц. Для этого могут подойти картонные коробки, ящики или корзины.

Специалисты не советуют закладывать более двух слоев, так как это осложнит процедуру осмотра луковиц во время хранения.

Этап №4. Хранение

Необходимо помнить, что луковицы тюльпанов – достаточно прихотливые растения. Они требуют поддержания определенного температурного режима.

Так, первые три недели можно хранить луковицы при температуре от +25 до +30°С. По завершении этого периода снизьте температуру до +20°С.

Важно регулярно проветривать помещение, в котором хранятся луковицы тюльпанов.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно высаживать тюльпаны осенью.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей