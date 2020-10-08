Неизвестный выдал себя за Тихановскую и сорвал заседание парламента в Дании

Неизвестный выдал себя за Тихановскую и сорвал заседание парламента в Дании
Светлана Тихановская. Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
"Лжесветлана" 40 минут водила за нос датских депутатов

Неизвестный выступил по видеосвязи с членами Фолькетинга (Парламент  Дании – прим. ред.), предствившись белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Встреча состоялась 6 октября и была посвящена вопросам поддержки протестующих против действующей власти, возглавляемой президентом Республики Александром Лукашенко.

Как отмечает источник, во время начала видеоконференции у Тихановской вместе с сотрудниками начались неполадки из-за комеры. По этой причине депутаты не имели возможности видеть выступавшую оппозиционерку.

В ходе сорокаминутной встречи члены парламента поняли, что-то то идет не так, и поспешили закончить встречу. Позднее, выйдя на контакт с подлинными представителями Тихановской, парламентарии установили, что провели встречу со злоумышленником, который выдавал себя за оппозиционерку.

Как отмечает пресс-служба Фолькетинга, в ходе обсуждения не было сказаного того, что могло бы представлять угрозу для Дании.

"Не оставляю надежд на то, что это лишь грубая шутка, но меня сильно беспокоит, что посещаемость собрания будет нарушена", – заявил Мартин Лидегаард, председатель Совета по внешней политике.

Члены парламента заявили, что впредь будут требовать от участников встречи включать камеру.

Ранее стало известно, что МВД России включили имя Тихановской в список разыскиваемых лиц.

Егор МАЛКОВ

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