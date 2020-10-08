Один из корреспондентов находится в тяжелом состоянии

Попавших под обстрел в Нагорном Карабахе российских журналистов доставят в Ереван. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перевозка будет осуществлена, когда все раненые будут транспортабельны. При обстреле пострадали трое корреспондентов. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии – ему делают операцию, пишет "Комсомольская правда".

Сегодня азербайджанская сторона нанесла повторный удар по церкви в Шуше. Имена пострадавших назвал известный военкор.