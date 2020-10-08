У исполнительного директора крупного банка провели обыски

Правоохранительные органы ведут допрос директора банка "Траст" Михаила Хабарова. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного после заявления главы компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Об этом стало известно сегодня, 8 октября.

Как отмечает источник, Богатиков обратился в полицию с заявлением о краже 900 миллионов рублей, похищенных, по его словам, в период с 2014 по 2017 годы.

Защита задержанного также подтвердила факт допроса Хабарова. В настоящее время он находится в СК. По словам юриста Владимира Слащева, представляющего интересы Хабарова, в своем заявлении Богатиков указал, что его подзащитный, находясь в групповом сговоре, совершил хищение в особо крупном размере и под принуждением склонил заявителя к заключению ряда договоренностей.

Слащев заявил, что до возбуждения дела Хабаров не подвергался допросам

В "Трасте" заявили, что считают инцидент "вопиющей ситуацией" и поддерживают Хабарова, передает "Интерфакс".