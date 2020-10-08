Главу "Траста" допрашивают по делу о крупном хищении у "Деловых линий"

Главу "Траста" допрашивают по делу о крупном хищении у "Деловых линий"
Фото: Ведомости/ТАСС
У исполнительного директора крупного банка провели обыски

Правоохранительные органы ведут допрос директора банка "Траст" Михаила Хабарова. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного после заявления главы компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Об этом стало известно сегодня, 8 октября.

Как отмечает источник, Богатиков обратился в полицию с заявлением о краже 900 миллионов рублей, похищенных, по его словам, в период с 2014 по 2017 годы.

Защита задержанного также подтвердила факт допроса Хабарова.  В настоящее время он находится в СК. По словам юриста Владимира Слащева, представляющего интересы Хабарова, в своем заявлении Богатиков указал, что его подзащитный, находясь в групповом сговоре, совершил хищение в особо крупном размере и под принуждением склонил заявителя к заключению ряда договоренностей.

Слащев заявил, что до возбуждения дела Хабаров не подвергался допросам

В "Трасте" заявили, что считают инцидент "вопиющей ситуацией" и поддерживают Хабарова, передает "Интерфакс".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей