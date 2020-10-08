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В подмосковном Домодедове были обнаружены 145 тысяч пачек сигарет без специальных акцизных марок. Об этом сообщили в МВД.
Табачная продукция была обнаружена на складе. Как выяснилось позже, житель Санкт-Петербурга купил сигареты без маркировки, чтобы впоследствии продать их странам ближнего зарубежья.
Ущерб составил около 4 млн руб., передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Полиция возбудила уголовное дело.
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