В Подмосковье изъяли груз с сигаретами без маркировки на 4 миллиона

Мужчина планировал продать нелегальный товар за рубежом

В подмосковном Домодедове были обнаружены 145 тысяч пачек сигарет без специальных акцизных марок. Об этом сообщили в МВД.

Табачная продукция была обнаружена на складе. Как выяснилось позже, житель Санкт-Петербурга купил сигареты без маркировки, чтобы впоследствии продать их странам ближнего зарубежья.

Ущерб составил около 4 млн руб., передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Полиция возбудила уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА

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