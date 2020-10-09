Несколько бригад хирургов работали с ним всю ночь

Раскрыты подробности о судьбе раненного при обстреле в Карабахе журналиста Юрия Котенка. По последним данным, его отправили в Армению. Сначала в Горис. После его перевезут в Ереван.

Военкор "Комсомолки" Александр Коц написал в своем телеграм-канале, что Котенка не стали выводить из искусственной комы, чтобы облегчить перевозку. Сейчас журналист в тяжелом, но стабильном состоянии.

"Впереди долгое лечение и восстановление, но главное сейчас зацепиться. Поставьте свечку за здравие Юры",

– говорится в сообщении.

Информацию об эвакуации журналиста приводит и Семен Пегов.

"Раненого военкора Котенка эвакуировали в Армению", – написал он в телеграм-канале WarGonzo.

О том, что российские журналисты попали под обстрел в Карабахе, стало известно накануне.