Девочка крайне истощена

Мать двоих детей из города Карпинск Свердловской области полгода держала третьего ребенка в шкафу. Истощенную девочку обнаружили подруги женщины. Они заявили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".

Как выяснило следствие, женщина 1982 года рождения, забеременев, не встала на учет в женской консультации, а когда родила ребенка дома, всем сказала, что девочка умерла. На самом деле она засунула новорожденную дочку в сумку и заперла в шкафу.

Старшим детям – 13-летнему сыну и 3-летней дочери – женщина сказала, что в шкафу "кукла Полина", о которой нельзя никому говорить, передает телеграм-канал Mash.

Малышку нашли случайно зашедшие в гости знакомые матери. Врачи диагностировали у девочки гипотрофию третьей степени – это значит, что ее почти не кормили. Сейчас медики продолжают обследование. Вероятно, у малышки еще ряд серьезных заболеваний.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Правоохранители выясняют, знал ли кто в окружении женщины о том, что она творит.

