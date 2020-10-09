Мать полгода прятала живого ребенка в шкафу - видео

Мать полгода прятала живого ребенка в шкафу - видео
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Девочка крайне истощена

Мать двоих детей из города Карпинск Свердловской области полгода держала третьего ребенка в шкафу. Истощенную девочку обнаружили подруги женщины. Они заявили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".

Как выяснило следствие, женщина 1982 года рождения, забеременев, не встала на учет в женской консультации, а когда родила ребенка дома, всем сказала, что девочка умерла. На самом деле она засунула новорожденную дочку в сумку и заперла в шкафу.

Старшим детям – 13-летнему сыну и 3-летней дочери – женщина сказала, что в шкафу "кукла Полина", о которой нельзя никому говорить, передает телеграм-канал Mash.

Малышку нашли случайно зашедшие в гости знакомые матери. Врачи диагностировали у девочки гипотрофию третьей степени – это значит, что ее почти не кормили. Сейчас медики продолжают обследование. Вероятно, у малышки еще ряд серьезных заболеваний. 

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".  Правоохранители выясняют, знал ли кто в окружении женщины о том, что она творит.

Николай ВИКТОРОВ

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