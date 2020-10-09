Как отмыть от жира кухонный кафель: легкий способ

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Отмыть кухонный кафель от застывших жирных пятен не так-то легко. Одни хозяйки пытаются сделать это губкой с чистящим порошком, другие применяют жидкие вещества, третьи скоблят ножиком. Но тратить столько усилий и времени, чтобы добиться желаемого результата, совсем не обязательно. Есть простой народный способ, воспользовавшись которым все останутся довольны.
Избавиться от самых засохших капель можно. Это реально и легко сделать, не применяя силу.
Что понадобится
Последовательность действий
1. В тарелку насыпать 2 ст. л. соды.
2. Добавить 1 ст. л. жидкого моющего средства.
3. Перемешать, кашица должна быть густая.
4. Жесткой стороной губки хлопками нанести полученную смесь на кафель. не растирать, а просто касаться.
5. Оставить минут на 20.
6. Налить уксус в бутылку с распылителем.
7. Побрызгать на все места, куда нанесена кашица из соды и моющего средства.
8. Подождать 5 минут.
9. Легким движением руки стереть все.
Ранее "Утро.ру" рассказало, чем отмыть от жира и грязи кухонный гарнитур.
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