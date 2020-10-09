Как отмыть от жира кухонный кафель: легкий способ

Как отмыть от жира кухонный кафель: легкий способ
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Избавиться от сложных загрязнений помогут простые средства

Отмыть кухонный кафель от застывших жирных пятен не так-то легко. Одни хозяйки пытаются сделать это губкой с чистящим порошком, другие применяют жидкие вещества, третьи скоблят ножиком. Но тратить столько усилий и времени, чтобы добиться желаемого результата, совсем не обязательно. Есть простой народный способ, воспользовавшись которым все останутся довольны.

Избавиться от самых засохших капель можно. Это реально и легко сделать, не применяя силу.

Что понадобится

  • глубокая стеклянная тарелка
  • сода
  • жидкое моющее средство 
  • столовая ложка
  • губка
  • уксус
  • бутылочка с распылителем (пульверизатором)


Последовательность действий 

1. В тарелку насыпать 2 ст. л. соды.

2. Добавить 1 ст. л. жидкого моющего средства.

3. Перемешать, кашица должна быть густая.

4. Жесткой стороной губки хлопками нанести полученную смесь на кафель. не растирать, а просто касаться.

5. Оставить минут на 20.

6. Налить уксус в бутылку с распылителем.

7. Побрызгать на все места, куда нанесена кашица из соды и моющего средства.

8. Подождать 5 минут.

9. Легким движением руки стереть все.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем отмыть от жира и грязи кухонный гарнитур.

Полина ДОРОЖКИНА

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