Журналистка обратила внимание на наряд главы прибалтийской республики

Власти Эстонии не смогли избежать влияния российского ресурса "Спутник". Даже глава республики демонстрирует эмблему сайта. Это заметила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она обратила внимание на наряд президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором та появилась в Брюсселе на мероприятии НАТО. Оранжевое с черным клином посередине, оно очень напоминает логотип "Спутника", на что не преминула указать Симоньян.

Президент Эстонии приехала в штаб-квартиру НАТО в платье, подозрительно похожем на эмблему нашего Sputnik Эстония.



Того самого, которого она только дустом не пыталась выжить из страны.



Коллектив, вы внедрились в команду президентских стилистов? Премия в бухгалтерии. pic.twitter.com/I0K9Svqzit — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 8, 2020

Эстонский филиал "Спутника" прекратил работу с 1 января 2020 г. После того, как местным сотрудникам пригрозили в Таллине уголовными делами. Аналогичное давление испытали журналисты RT в Эстонии, Литве и Латвии.

