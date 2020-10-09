Симоньян подколола президента Эстонии

Симоньян подколола президента Эстонии
Маргарита Симоньян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка обратила внимание на наряд главы прибалтийской республики

Власти Эстонии не смогли избежать влияния российского ресурса "Спутник". Даже глава республики демонстрирует эмблему сайта. Это заметила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она обратила внимание на наряд президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором та появилась в Брюсселе на мероприятии НАТО. Оранжевое с черным клином посередине, оно очень напоминает логотип "Спутника", на что не преминула указать Симоньян.

Эстонский филиал "Спутника" прекратил работу с 1 января 2020 г. После того, как местным сотрудникам пригрозили в Таллине уголовными делами. Аналогичное давление испытали журналисты RT в Эстонии, Литве и Латвии.

Николай ВИКТОРОВ

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