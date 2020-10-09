Известный изобретатель найден мертвым в Москве

Марк Эльяш ушел из жизни в 85 лет

СМИ сообщают о смерти известного инженера и писателя. Марка Эльяша обнаружили мертвым в его квартире в центре столицы.

Накануне его внучка получила жуткое сообщение. Мужчина написал ей: "Я умер". Напуганная женщина кинулась к деду – и нашла его уже мертвым. Предполагается, что Эльяш мог наложить на себя руки. Об этом пишет АГН "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Эльяш запатентовал более 60 изобретений, написал множество публикаций для журналов. Однако наукой его интересы не ограничивались – он также известен как прозаик и сценарист. Среди его произведений – роман "Риск" и несколько повестей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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