Марк Эльяш ушел из жизни в 85 лет

СМИ сообщают о смерти известного инженера и писателя. Марка Эльяша обнаружили мертвым в его квартире в центре столицы.

Накануне его внучка получила жуткое сообщение. Мужчина написал ей: "Я умер". Напуганная женщина кинулась к деду – и нашла его уже мертвым. Предполагается, что Эльяш мог наложить на себя руки. Об этом пишет АГН "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Эльяш запатентовал более 60 изобретений, написал множество публикаций для журналов. Однако наукой его интересы не ограничивались – он также известен как прозаик и сценарист. Среди его произведений – роман "Риск" и несколько повестей.