Смешные анекдоты на 10 октября

Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
– Живем с мужем как в сказке. Он вчера захотел сварить плов, только с рисом не рассчитал – сыпанул его в кастрюлю чересчур. Когда крупа начала выпадать, благоверный, выпучив от ужаса глаза. стал прыгать и кричать: "Горшочек, не вари!"
– Вовочка, не успокоишься – приглашу папу в школу.
Мальчик предупреждает:
– Ох и туго вам, Марьиванна, придется: у меня маманя жутко ревнивая.
– Ко мне сейчас два парня ходят, оба нравятся, не могу решить, с кем продолжать отношения.
– А сердце что-нибудь подсказывает? – интересуется приятельница.
– Да. Предупреждает, что, если о них догадается муж, убьет.
Сидящий в комнате зять соглашается:
– Да, пора,пора!
– Вчера два раза ремня получил.
– Почему? – удивляется тот.
– Сначала за то, что показал папе дневник, а потом он мне еще наподдал, когда понял, что дневник-то его, а не мой.
– Зачем ты столько денег гардеробщику на чай дал?
А он в ответ:
– Ты лучше глянь, какую шубу он тебе подал...
Те спрашивают, не задумал ли он так быстро научиться играть.
– Вовсе нет, всего лишь хочу поспать спокойно.
Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы
Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением