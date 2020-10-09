Смешные анекдоты на 10 октября

Шутки от "Утро.ру" позабавят и скрасят первый выходной на неделе, даже если за окном будет пасмурно и дождливо

Дама хвалится коллегам на работе:

– Живем с мужем как в сказке. Он вчера захотел сварить плов, только с рисом не рассчитал – сыпанул его в кастрюлю чересчур. Когда крупа начала выпадать, благоверный, выпучив от ужаса глаза. стал прыгать и кричать: "Горшочек, не вари!"

Учительница грозится:

– Вовочка, не успокоишься – приглашу папу в школу.

Мальчик предупреждает:

– Ох и туго вам, Марьиванна, придется: у меня маманя жутко ревнивая.

Одна подруга пожаловалась другой:

– Ко мне сейчас два парня ходят, оба нравятся, не могу решить, с кем продолжать отношения.

– А сердце что-нибудь подсказывает? – интересуется приятельница.

– Да. Предупреждает, что, если о них догадается муж, убьет.

– Как жизнь бежит! Будто вот только я на свет появилась, а уж и помирать время пришло, – рассуждает вслух теща.

Сидящий в комнате зять соглашается:

– Да, пора,пора!

Школьник рассказывает однокласснику:

– Вчера два раза ремня получил.

– Почему? – удивляется тот.

– Сначала за то, что показал папе дневник, а потом он мне еще наподдал, когда понял, что дневник-то его, а не мой.

В театре после спектакля жена отчитывает мужа:

– Зачем ты столько денег гардеробщику на чай дал?

А он в ответ:

– Ты лучше глянь, какую шубу он тебе подал...

Мужчина стучится к соседям и просит у них скрипку на одну ночь.

Те спрашивают, не задумал ли он так быстро научиться играть.

– Вовсе нет, всего лишь хочу поспать спокойно.