Эксперт оценил выводы, сделанные в ОЗХО

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок" указал, что ОЗХО не нашла подтверждения применения этого яда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Все дело в том, что в пробах нет фосфорного фрагмента, который обязательно был бы обнаружен после отравления таким веществом, заявил Леонид Ринк.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что блогера не травили. По крайней мере, боевым ядом семейства "Новичок". Своими рассуждениями специалист поделился в комментарии главе МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Как отметил Ринк, при отсутствии фосфорного элемента невозможно даже разговаривать о версиях, которые тиражируют некоторые западные лидеры, да и сам Навальный.

"Второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет", – приводит слова эксперта РИА "Новости".

При этом проводить какие-то дополнительные исследования спустя такой большой промежуток времени тоже бессмысленно, добавил Ринк.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что продвинуться в расследовании данного инцидента невозможно, так как "отсутствуют факты". Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве считают, что доказательства по инциденту с Навальным так и не будут предъявлены, добавляет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".



При этом российская сторона предлагала Германии совместно расследовать дело Навального, но Берлин это предложение отвергает.



Кроме того, сегодня стало известно, что Дания присоединится к санкциям ЕС по делу Навального, пишет РИА "Новости".



По мнению политолога Евгения Сатановского, интерес к Навальному объясняется тем, что историю вокруг него хотят использовать для ослабления России и последующего развязывания вооруженного конфликта.