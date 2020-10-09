Почву для посадок весной можно сделать самостоятельно

Чего проще – пойти в магазин или на рынок, выбрать и купить там нужный для рассады грунт. Только вот приготовленный самостоятельно он будет намного лучше и полезнее, считают заправские огородники.

Чтобы собирать с грядок хороший урожай, нужна плодородная земля. Однако почвы везде разные, и задолго до того, как высаживать что-то весной, их следует "подкормить" осенью. Как это сделать, расскажет "Утро.ру".

Можно изготовить грунт из трех частей. К примеру, взять ведро торфа, заготовленного заранее и хранившегося под пленкой на огороде, 1/2 ведра песка и столько же земли со своего огорода. Смешать это и разложить по прочным пакетам.

Затем следует отнести все в теплицу, сложить, накрыть пленкой или укрывной тканью. В таком виде оставить там до весны.

Когда пришло время для посадки, нужно взять пакет с грунтом в дом и разморозить его. Когда почва оттаяла, можно посадить в нее рассаду.

Места, на которые будет высаживаться рассада, тоже следует подготовить. Для этого надо смешать торф и песок в пропорции 1:3, добавить чуточку золы и растолченной скорлупы от яиц. Все это высыпать на грядки, под кусты и деревья.

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