Будет блестеть: как очистить хрусталь от желтизны и налета в домашних условиях

Будет блестеть: как очистить хрусталь от желтизны и налета в домашних условиях
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
На помощь придут средства, которые есть у каждой хозяйки в квартире

Мода на хрустальную посуду вновь вернулась. У многих дома есть хрусталь, который хранится еще с давних времен. К сожалению, со временем посуда может потускнеть и потерять свой прежний блеск. Однако есть способы, которые подарят хрусталю вторую жизнь. 

Как мыть хрусталь 

Обязательно работайте в перчатках, чтобы не повредить хрусталь. Застелите дно посуды тканью. Это поможет избежать появления новых повреждений. Обращаться с хрусталем нужно максимально аккуратно, ни в коем случае нельзя давить и использовать жесткие губки и мыльные растворы, а температура воды не должна быть выше +40 градусов. После процедур не оставляйте посуду сушиться самостоятельно, а насухо протрите тканью. 

Как избавиться от налета и желтизны

Эта проблема возникает, если посуду после использования плохо помыть. 

Сода и уксус 

В трех литрах теплой воды нужно растворить 2 чайных ложки соды и добавить туда 30-40 миллилитров уксусной кислоты. Хрустальную посуду нужно замочить в этом растворе на несколько часов. После хрусталь нужно ополоснуть и протереть. 

Соль и уксус 

Избавиться от желтизны поможет смесь соли и уксуса. В 1 литре воды нужно развести половину стакана соли и 1 столовую ложку уксуса. Получившийся раствор нужно налить в хрустальную посуду, оставить на 20-30 минут и ополоснуть. 

Перекись водорода и нашатырный спирт 

Данный метод можно использовать только в хорошо проветриваемом помещении, но огромный плюс этого способа в том, что посуда очистится до блеска. 

На 5 литров воды нужно добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта и 3 ложки перекиси. В этот раствор нужно положить хрусталь на полчаса, после аккуратно протереть поролоновой губкой. 

Картофельный крахмал

Хрусталь нужно намочить водой, а после особенно грязные места засыпать крахмалом. Оставьте на некоторое время, а затем бережно почистите с помощью поролоновой губки. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как легко избавиться от царапин на ламинате. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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