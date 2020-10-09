На помощь придут средства, которые есть у каждой хозяйки в квартире

Мода на хрустальную посуду вновь вернулась. У многих дома есть хрусталь, который хранится еще с давних времен. К сожалению, со временем посуда может потускнеть и потерять свой прежний блеск. Однако есть способы, которые подарят хрусталю вторую жизнь.

Как мыть хрусталь

Обязательно работайте в перчатках, чтобы не повредить хрусталь. Застелите дно посуды тканью. Это поможет избежать появления новых повреждений. Обращаться с хрусталем нужно максимально аккуратно, ни в коем случае нельзя давить и использовать жесткие губки и мыльные растворы, а температура воды не должна быть выше +40 градусов. После процедур не оставляйте посуду сушиться самостоятельно, а насухо протрите тканью.

Как избавиться от налета и желтизны

Эта проблема возникает, если посуду после использования плохо помыть.

Сода и уксус

В трех литрах теплой воды нужно растворить 2 чайных ложки соды и добавить туда 30-40 миллилитров уксусной кислоты. Хрустальную посуду нужно замочить в этом растворе на несколько часов. После хрусталь нужно ополоснуть и протереть.

Соль и уксус

Избавиться от желтизны поможет смесь соли и уксуса. В 1 литре воды нужно развести половину стакана соли и 1 столовую ложку уксуса. Получившийся раствор нужно налить в хрустальную посуду, оставить на 20-30 минут и ополоснуть.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Данный метод можно использовать только в хорошо проветриваемом помещении, но огромный плюс этого способа в том, что посуда очистится до блеска.

На 5 литров воды нужно добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта и 3 ложки перекиси. В этот раствор нужно положить хрусталь на полчаса, после аккуратно протереть поролоновой губкой.

Картофельный крахмал

Хрусталь нужно намочить водой, а после особенно грязные места засыпать крахмалом. Оставьте на некоторое время, а затем бережно почистите с помощью поролоновой губки.

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