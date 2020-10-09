Запрет коснется публичных выступлений и рабочих встреч

Владимиру Зеленскому запретили общаться на русском языке. Теперь по решению Верховного суда президент во время исполнения своих служебных обязанностей может использовать только государственный язык. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Недавно на главу страны пожаловался один из граждан после выступления Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019. Украинец попросил воздержаться от разговоров на негосударственном языке на всей территории страны при выполнении служебных полномочий.

Сперва суд отклонил жалобу, после чего гражданин Украины подал аппеляцию, которая сейчас была удовлетворена. РИА "Новости" отмечает, что президент несет политическую ответственность за действия, совершенные в процессе своей деятельности.

Напомним, что в последние годы на Украине проводится тотальная украинизация всех общественных сфер жизни. Согласно принятому закону, органы власти, учебные заведения и многие другие учреждения обязали использовать только государственный язык.

Однако недавно депутат Верховной рады предложил разрешить русский язык, объяснив это тем, что на Украине он сильно отличается от того, на котором говорят в России.

Кстати, сам Зеленский пользуется телефоном именно на русском.