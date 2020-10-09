Благодаря заботе о кустарнике осенью качество ягод улучшится в следующем году

Не все огородники знают о том, что крахмал является одной из самых эффективных подкормок для смородины. Дело в том, что в данной смеси содержится много калия, который улучшает плодородные свойства посадок.

Использовать подкормку нужно в октябре. За несколько месяцев крахмал насытит почву, а весной корни смородины получат все необходимые полезные элементы.

Благодаря калию качество урожая улучшится – ягоды будут крупными и сладкими. Более того, ветки смородины станут более крепкими, что позволит растению без труда пережить зиму.

Способ приготовления подкормки из крахмала

Понадобится 200-300 граммов порошка картофельного крахмала. Добавьте указанное количество крахмала в кастрюлю, наполненную тремя литрами воды. Поставьте емкость на плиту. Доведите смесь до кипения. После этого к полученной смеси долейте еще десять литров воды. Тщательно перемешайте.

Как использовать подкормку

В конечном итоге вы получите примерно четырнадцать литров подкормки. Этого количества хватит на четыре куста смородины.

На каждый куст вылейте около трех литров натурального удобрения.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем еще можно подкармливать смородину осенью. На помощь придут перегной, компост, куриный помет или зола.