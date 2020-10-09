Работающим пенсионерам вернут индексацию выплат при одном условии

Работающим пенсионерам вернут индексацию выплат при одном условии
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Перерасчет сделают в ближайшее время - все будет зависеть от действий властей

Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию выплат. Инициатива вполне осуществима, однако для этого необходимо выполнить одно условие. Ситуацию разъяснила директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Чтобы пенсии вновь индексировались, необходимо лишь внести определенные изменения в законодательство. По словам эксперта, в этом нет ничего сложного – формула уже имеется, и решение, скорее всего, будет принято.

Перерасчет может быть сделан уже в ближайшее время, однако будут ли выплаты индексироваться за предыдущие года или только с начала 2021-го, неизвестно – это будет зависеть от торговли министерства финансов с Пенсионным фондом. При этом Малева отметила, что все же следует проиндексировать пенсии за прошлый период.

"Абсолютная большая часть работающих пенсионеров – это очень низкооплачиваемые рабочие места",

– высказалась эксперт. По ее словам, пожилые люди шли на работу не от большого желания, а из-за низких пенсий и таких же низких зарплат. Ранее же власти считали, что тем, кто трудится, для жизни должно хватать зарплаты, передает телеканал "360".

Другой эксперт рассказал, как можно повысить выплаты работающим россиянам.

Карина СИРАЗОВА

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