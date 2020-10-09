Работающим пенсионерам вернут индексацию выплат при одном условии

Перерасчет сделают в ближайшее время - все будет зависеть от действий властей

Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию выплат. Инициатива вполне осуществима, однако для этого необходимо выполнить одно условие. Ситуацию разъяснила директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Чтобы пенсии вновь индексировались, необходимо лишь внести определенные изменения в законодательство. По словам эксперта, в этом нет ничего сложного – формула уже имеется, и решение, скорее всего, будет принято.

Перерасчет может быть сделан уже в ближайшее время, однако будут ли выплаты индексироваться за предыдущие года или только с начала 2021-го, неизвестно – это будет зависеть от торговли министерства финансов с Пенсионным фондом. При этом Малева отметила, что все же следует проиндексировать пенсии за прошлый период.

"Абсолютная большая часть работающих пенсионеров – это очень низкооплачиваемые рабочие места",

– высказалась эксперт. По ее словам, пожилые люди шли на работу не от большого желания, а из-за низких пенсий и таких же низких зарплат. Ранее же власти считали, что тем, кто трудится, для жизни должно хватать зарплаты, передает телеканал "360".

Другой эксперт рассказал, как можно повысить выплаты работающим россиянам.