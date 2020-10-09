Что случилось сегодня: последние новости на 9 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 9 октября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Представители Армении и Азербайджана встретятся в России для урегулирования конфликта в Карабахе, курс рубля начал укрепляться, а Москву могут закрыть на карантин – эти и другие новости в нашем ежедневном дайджесте.

Политика

Белоруссия рискует превратиться в КНДР, если не остановить Александра Лукашенко. Повлиять на ситуацию в Республике должна Россия.

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе пройдут в Москве. Власти Армении и Азербайджана приняли приглашение Владимира Путина.

Экономика

Курс рубля постепенно начнет укрепляться. Согласно прогнозу, в октябре доллар будет стоить 76 рублей, а в 2021 г. – около 70.

Инцидент с Алексеем Навальным не помешает завершению "Северного потока – 2". Российский газ станет для Европы еще более актуальным – его объемы увеличатся вдвое.

Армия

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" назвали большой проблемой для США. Его поставки в Турцию, Китай и Индию срывают сотрудничество Вашингтона с Нью-Дели.

Обозреватели рассказали о главных преимуществах новых российских ракет класса "воздух-воздух" К-77, разработанных для истребителя Су-57.

Жизнь

Соединенные Штаты обвинили Россию в неудачах с вакциной от коронавируса. В Вашингтоне заявили, что Москва мешает завершить разработку препарата.

Создатель "Новичка" опроверг отравление Алексея Навального веществом нервно-паралитического действия. По его словам, в анализах оппозиционера отсутствует один элемент.

Власти Москвы высказались о закрытии города из-за коронавируса. Решение будет зависеть от показателей следующей недели.

Шоу-бизнес

Зараженный коронавирусом отец Филиппа Киркорова находится в тяжелом состоянии. Родитель певца лежит в реанимации.

СМИ рассказали о четвертой жене Геннадия Ветрова. Супруга младше юмориста на 28 лет.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

"Северный поток - 2" увеличит вдвое объемы российского газа в Европе из-за COVID-19 - СМИ

Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей