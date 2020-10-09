Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Представители Армении и Азербайджана встретятся в России для урегулирования конфликта в Карабахе, курс рубля начал укрепляться, а Москву могут закрыть на карантин – эти и другие новости в нашем ежедневном дайджесте.

Политика

Белоруссия рискует превратиться в КНДР, если не остановить Александра Лукашенко. Повлиять на ситуацию в Республике должна Россия.

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе пройдут в Москве. Власти Армении и Азербайджана приняли приглашение Владимира Путина.

Экономика

Курс рубля постепенно начнет укрепляться. Согласно прогнозу, в октябре доллар будет стоить 76 рублей, а в 2021 г. – около 70.

Инцидент с Алексеем Навальным не помешает завершению "Северного потока – 2". Российский газ станет для Европы еще более актуальным – его объемы увеличатся вдвое.

Армия

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" назвали большой проблемой для США. Его поставки в Турцию, Китай и Индию срывают сотрудничество Вашингтона с Нью-Дели.

Обозреватели рассказали о главных преимуществах новых российских ракет класса "воздух-воздух" К-77, разработанных для истребителя Су-57.

Жизнь

Соединенные Штаты обвинили Россию в неудачах с вакциной от коронавируса. В Вашингтоне заявили, что Москва мешает завершить разработку препарата.

Создатель "Новичка" опроверг отравление Алексея Навального веществом нервно-паралитического действия. По его словам, в анализах оппозиционера отсутствует один элемент.

Власти Москвы высказались о закрытии города из-за коронавируса. Решение будет зависеть от показателей следующей недели.

Шоу-бизнес

Зараженный коронавирусом отец Филиппа Киркорова находится в тяжелом состоянии. Родитель певца лежит в реанимации.

СМИ рассказали о четвертой жене Геннадия Ветрова. Супруга младше юмориста на 28 лет.