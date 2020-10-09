СМИ: "Академик Черский" вернется к "Северному потоку - 2" не раньше ноября

СМИ: "Академик Черский" вернется к "Северному потоку - 2" не раньше ноября
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Корабль уже несколько дней находится на ремонте

Российский трубоукладчик "Академик Черский" в настоящее время находится на границе Особой экономической зоны (СЭЗ) у Литвы, где проходит ходовые испытания. Такое заявление сделал польский журналист Мариуш Маршкаловски, сославшись на собственные источники с фотоснимками судна.

По его словам, судно находится на указанной территории уже три дня. В настоящее время специалисты устанавливают на "Черском" системы якорного позиционирования, о чем Маршкаловски написал на своей странице в "Твиттер".

Как отмечает EADaily, одной из причин задержки строительных работ может заключаться в том, что Германия требует способа укладки трубопровода в пределах мелководья с применением якорного позиционирования. Владельцы "Фортуны", которая пригодна для такого строительства, не стали предоставлять для этой цели судна, так как отказались от участия в проекте. Теперь "Черский" вернется к строительству не раньше следующего месяца из-за установки необходимых систем.

По словам польского журналиста, на борту "Черского" решили установить восемь якорей, каждый из которых имеет свой энергогенератор, используемый для подачи питания к лебедке. В ходе испытаний на сопровождение "Академика Черского" отправят якорезаводчики, которые должны правильно затягивать и передвигать якорные цепи. После этого судно вернется в Мукран, где завершит строительство трубы, что займет несколько недель.

Ранее сообщалось, что "Черский" должен прибыть позднее установленной даты, так как судно не успевает прибыть по запланированному графику. 7 октября СМИ заявляли, что трубопрокладчик находится у литовских границ.

Егор МАЛКОВ

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