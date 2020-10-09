Копирует язык тела собеседника: в поведении Зеленского заметили странность

Копирует язык тела собеседника: в поведении Зеленского заметили странность
Владимир Зеленский. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По мнению специалиста, президент Украины таким образом выражает уважение к собеседнику

Психолог Института социальной и политической психологии АПН Украины Светлана Чунихина проанализировала поведение Владимира Зеленского во время официальных встреч. Эксперт заметила интересную особенность.

На своей странице в "Фейсбук" Чунихина выложила видео со встречи президента Украины с Борисом Джонсоном. На записи видно, как лидер Незалежной повторяет позу премьер-министра Великобритании. Он так же подается вперед, оперевшись руками о ноги и сцепив пальцы.

"Зеленский действительно подсознательно (и моментально) начинает копировать язык тела собеседника, которого он воспринимает как более сильного" – отметила специалист.

Один из пользователей соцсети отметил, что так иногда делают, чтобы произвести положительное впечатление на своего собеседника.

Владимир Зеленский. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ранее Чунихина разбирала фильм "Год президента Зеленского". Психолог заметила, что президент Украины во время разговора часто кивает головой как будто в знак согласия, а также делает рубящие жесты руками. По мнению специалиста, это нацелено на создание доверительной атмосферы.

Появилась информация о том, что Владимиру Зеленскому запретили говорить по-русски. Теперь по решению Верховного суда президент во время исполнения своих служебных обязанностей может использовать только государственный язык.

Анастасия ГОРЮНОВА

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