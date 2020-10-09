По мнению специалиста, президент Украины таким образом выражает уважение к собеседнику

Психолог Института социальной и политической психологии АПН Украины Светлана Чунихина проанализировала поведение Владимира Зеленского во время официальных встреч. Эксперт заметила интересную особенность.

На своей странице в "Фейсбук" Чунихина выложила видео со встречи президента Украины с Борисом Джонсоном. На записи видно, как лидер Незалежной повторяет позу премьер-министра Великобритании. Он так же подается вперед, оперевшись руками о ноги и сцепив пальцы.

"Зеленский действительно подсознательно (и моментально) начинает копировать язык тела собеседника, которого он воспринимает как более сильного" – отметила специалист.

Один из пользователей соцсети отметил, что так иногда делают, чтобы произвести положительное впечатление на своего собеседника.

Ранее Чунихина разбирала фильм "Год президента Зеленского". Психолог заметила, что президент Украины во время разговора часто кивает головой как будто в знак согласия, а также делает рубящие жесты руками. По мнению специалиста, это нацелено на создание доверительной атмосферы.

Появилась информация о том, что Владимиру Зеленскому запретили говорить по-русски. Теперь по решению Верховного суда президент во время исполнения своих служебных обязанностей может использовать только государственный язык.