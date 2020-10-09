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Синоптики сообщили о том, что в Московском регионе установилось мокрое бабье лето. В выходные воздух прогреется до +18°C, будет дуть теплый южный ветер. Местами ожидаются незначительные осадки.
Представитель Центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил в разговоре с интернет-порталом "Подмосковье сегодня", что в субботу, 10 октября, температура воздуха днем поднимется до +16–18°C. Пройдет кратковременный дождь, который не испортит общее впечатление от осеннего дня. Ночью термометр покажет +10–12°C.
Что касается воскресенья, 11 октября, то жителей Подмосковья порадует солнечный день. Днем воздух прогреется до +15–17°C.
Таким образом, погода отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе, а также работ на даче.
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