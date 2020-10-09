Нужно придерживаться установленных правил

Георгины являются достаточно капризной культурой, любящей тепло. Для того, чтобы клубни этих цветов пролежали до весны и не сгнили, необходимо соблюдать некоторые нюансы.

Как правильно хранить клубни

Промойте клубни под сточной водой и оставьте их на свежем воздухе. Они должны полностью высохнуть.

Переберите клубни. Избавьтесь от поврежденных и слабых побегов.

Обработайте отобранные экземпляры фунгицидами или слабым раствором марганцовки.

Поместите побеги в темное и прохладное место. Дождитесь, пока они полностью высохнут.

Подготовьте контейнеры для хранения георгинов. Для этого лучше всего подойдут коробки из пластика.

Поместите клубни в емкость, после чего засыпьте их опилками. Также можно использовать песок.

Какое место подойдет для хранения клубней

Наилучшими условиями для хранения клубней являются следующие: температура воздуха – +3-5°C, влажность – 60-70%.

Исходя из этого, хранить клубни георгинов можно в таких местах, как погреб, подвал, холодильник или утепленный балкон.

Что касается холодильника, то отправлять в него клубни нужно в перфорированных пакетах вместе с опилками.

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