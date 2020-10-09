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Георгины являются достаточно капризной культурой, любящей тепло. Для того, чтобы клубни этих цветов пролежали до весны и не сгнили, необходимо соблюдать некоторые нюансы.
Как правильно хранить клубни
Какое место подойдет для хранения клубней
Наилучшими условиями для хранения клубней являются следующие: температура воздуха – +3-5°C, влажность – 60-70%.
Исходя из этого, хранить клубни георгинов можно в таких местах, как погреб, подвал, холодильник или утепленный балкон.
Что касается холодильника, то отправлять в него клубни нужно в перфорированных пакетах вместе с опилками.
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