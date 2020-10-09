В истории с Навальным нашли еще больше неувязок

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Нестыковок в деле Алексея Навального становится все больше. Свое небольшое расследование провели журналисты.
В отеле, откуда выехал оппозиционер 20 августа, воссоздали обстановку того дня. По словам управляющей, сразу же после инцидента соратники активиста потребовали пустить их в номер. На данный момент следователи устанавливают, где сейчас находятся вещи, изъятые из отеля. Эксперты же в номере опасных веществ не нашли.
Журналисты, ссылаясь на собственный источник, заявили, что всем этим могла руководить Мария Певчих. Ее назвали тайной соратницей Навального, однако что их связывает – неизвестно, говорится в сюжете программы "Вести. Дежурная часть".
Напомним, что ранее в МВД России заявили, что у Певчих при досмотре в Новосибирске никакой бутылки не было. По некоторым данным, она купила ее уже после.
А вот американские специалисты считают, что Навальный вполне может быть завербован ЦРУ. Якобы Запад лепит из активиста символ российской оппозиции ради собственных целей.
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