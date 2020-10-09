Трамп раскрыл секрет быстрого исцеления от коронавируса

Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Переболевший коронавирусом Дональд Трамп рассказал, почему так быстро пришел в форму. Уничтожить вирус американскому президенту помог экспериментальный препарат.
По словам Трампа, он выздоровел благодаря лекарству из антител "Регенерон", которое он хочет сделать доступным для американцев. При этом американский лидер добавил: врачи предупреждали его о тяжелом течении болезни. Кроме того, президент мог и вовсе не выздороветь, передает Reuters слова Трампа.
Глава Соединенных Штатов подхватил коронавирус неделю назад. Президент заразился вместе с супругой.
Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы
Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением