Трамп раскрыл секрет быстрого исцеления от коронавируса

Шансы на выздоровление президента США не были велики

Переболевший коронавирусом Дональд Трамп рассказал, почему так быстро пришел в форму. Уничтожить вирус американскому президенту помог экспериментальный препарат.

По словам Трампа, он выздоровел благодаря лекарству из антител "Регенерон", которое он хочет сделать доступным для американцев. При этом американский лидер добавил: врачи предупреждали его о тяжелом течении болезни. Кроме того, президент мог и вовсе не выздороветь, передает Reuters слова Трампа.

Глава Соединенных Штатов подхватил коронавирус неделю назад. Президент заразился вместе с супругой.

Карина СИРАЗОВА

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