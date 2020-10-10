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Министерство труда активно прорабатывает варианты индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщают СМИ.
Ранее в Минтруд поступили обращения о необходимости повышения пенсий для подобной категории граждан. По некоторым данным, среди работающих пенсионеров числятся более 10 миллионов россиян, однако с 2015 года никаких индексаций их пенсий проведено не было.
"Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны", – сообщили в пресс-службе ведомства РБК.
По предварительной информации, индексация может пройти по нескольким сценариям: единовременная для всех граждан, либо поэтапная.
Пока повышение пенсий для работающих пенсионеров в бюджете на следующий год не предусмотрена.
Эксперты полагают, что для индексация вполне осуществима – для этого необходимо осуществить лишь одно условие. Есть вероятность того, что повышение пенсий может быть рассчитано либо с учетом предыдущих лет, либо индексация начнется со следующего года.
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