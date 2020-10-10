Политик перенес инсульт

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого госпитализировали в немецкую клинику "Шарите" с коронавирусом, перестал говорить. Причина кроется в резком ухудшении его состояния.

Как рассказал его адвокат Анатолий Родзинский в эфире телеканала ZIK, политик продолжает лечиться в больнице, где проходил реабилитацию после комы Алексей Навальный. Не так давно мужчина перенес инсульт, пишет РИА "Новости".

"Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи", – заявил адвокат.

Родзинский выразил сомнение, что Кернес после инсульта сможет сохранить ясность мысли.

Напомним, новость о том, что мэр Харькова заразился коронавирусом появилась в середине сентября. Через некоторое время его увезли частным рейсом в немецкую клинику "Шарите" для лечения.