Украинский мэр лишился дара речи в "Шарите"

Политик перенес инсульт

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого госпитализировали в немецкую клинику "Шарите" с коронавирусом, перестал говорить. Причина кроется в резком ухудшении его состояния. 

Как рассказал его адвокат Анатолий Родзинский в эфире телеканала ZIK, политик продолжает лечиться в больнице, где проходил реабилитацию после комы Алексей Навальный. Не так давно мужчина перенес инсульт, пишет РИА "Новости". 

"Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи", – заявил адвокат. 

Родзинский выразил сомнение, что Кернес после инсульта сможет сохранить ясность мысли. 

Напомним, новость о том, что мэр Харькова заразился коронавирусом появилась в середине сентября. Через некоторое время его увезли частным рейсом в немецкую клинику "Шарите" для лечения. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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