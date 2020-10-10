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Сегодня, 10 октября, спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Дом оцепили, а позже удалось задержать политика. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.
Вместе с политиком задержали также его бывших телохранителей, передает Sputnik Киргизия. Политика обвиняют в организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Напомним, в ночь на 6 октября жители Бишкека прорвались в здание парламента. Власти назвали это незаконной попыткой захвата власти.
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