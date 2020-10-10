Экс-президента Киргизии задержали

Политика обвиняют в организации массовых беспорядков

Сегодня, 10 октября, спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Дом оцепили, а позже удалось задержать политика. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

Вместе с политиком задержали также его бывших телохранителей, передает Sputnik Киргизия. Политика обвиняют в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Напомним, в ночь на 6 октября жители Бишкека прорвались в здание парламента. Власти назвали это незаконной попыткой захвата власти.

Карина СИРАЗОВА

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