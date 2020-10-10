В деле MH17 может появиться новое судебное разбирательство

В деле MH17 может появиться новое судебное разбирательство
Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/www.globallookpress.com
Об этом заявили анонимные источники

Нидерландский журналист Макс ван дер Верф заявил, что разбирательство по делу о крушении малазийского "Боинга" может сопровождаться новым судебным процессом. По его информации, экс-командир ополченцев ДНР Игорь Безлер намерен подать в суд на британское СМИ Bellingcat. Об этом он написал в своем "Твиттер". 

Несколько раз издание публиковало материалы с собственным расследованием катастрофы. Публикации критиковали за предвзятое освещение событий и отсутствие у авторов профессионализма по вопросу. На счет Игоря Безлера писали, что он напрямую связан с трагедией на Донбассе. Хотя члены международной следственной группы установили, что он никак не связан с этими событиями. 

Как заявил нидерландский журналист, ссылаясь на собственные источники, Безлер намерен подать в суд на издание. Сперва процесс может пройти в России, а потом его заслушают в Нидерландах или Британии. 

"Бывший командир повстанцев Игорь Безлер подает в суд на Bellingcat". Я получил эту информацию от источника, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный. Судебное разбирательство сначала начнется в российском суде, а продолжится в суде Великобритании и / или Нидерландов", – написал он.

Верф заявил, что это связано с клеветой в его адрес по поводу крушения MH17. Журналист заявил, что некоторое время назад сам проводил подобное расследование и пришел к выводу, что обвинения в адрес экс-командира ополченцев ДНР были, вероятнее всего, сфальсифицированы украинской СБУ. 

"Согласно моему источнику, адвокаты Безлера уже составили трехсотстраничный отчет, и в ближайшее время обвинения будут предъявлены", – отметил журналист. 

Напомним, трагедия с крушением малазийского "Боинга" MH17 произошла в 2014 году. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Нидерландские власти заявляют, что судно сбила ракета "Бук". Российская сторона предоставила доказательства, что оружие было разработано в СССР и находилось в распоряжении военных Украины. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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