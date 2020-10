В деле MH17 может появиться новое судебное разбирательство

Нидерландский журналист Макс ван дер Верф заявил, что разбирательство по делу о крушении малазийского "Боинга" может сопровождаться новым судебным процессом. По его информации, экс-командир ополченцев ДНР Игорь Безлер намерен подать в суд на британское СМИ Bellingcat. Об этом он написал в своем "Твиттер".

Несколько раз издание публиковало материалы с собственным расследованием катастрофы. Публикации критиковали за предвзятое освещение событий и отсутствие у авторов профессионализма по вопросу. На счет Игоря Безлера писали, что он напрямую связан с трагедией на Донбассе. Хотя члены международной следственной группы установили, что он никак не связан с этими событиями.

Как заявил нидерландский журналист, ссылаясь на собственные источники, Безлер намерен подать в суд на издание. Сперва процесс может пройти в России, а потом его заслушают в Нидерландах или Британии.

"Бывший командир повстанцев Игорь Безлер подает в суд на Bellingcat". Я получил эту информацию от источника, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный. Судебное разбирательство сначала начнется в российском суде, а продолжится в суде Великобритании и / или Нидерландов", – написал он.

"Former rebel commander Igor Bezler to sue Bellingcat". I received this information from a source that has been proven reliable in the past. Proceedings will first start at a Russian court, later in a UK and/or Dutch court too. #MH17

