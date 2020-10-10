Что случилось сегодня: последние новости на 10 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 10 октября
Фото: Armenian Defense Ministry/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Баку и Азербайджан накинулись друг на друга после вступления в силу договора о прекращении огня, а в деле о малазийском "Боинге" может появиться новое судебное разбирательство – эти и другие события в ежедневной подборке новостей. 

Политика 

Ночью после 11 часов переговоров между Азербайджаном и Арменией удалось достичь соглашения о прекращении огня. Армянский МИД раскрыл, какую роль в этом вопросе сыграл Владимир Путин. Договор вступал в силу в 11 утра по Москве. Однако уже через пять минут был нарушен

Экс-депутат Рады рассказал, по какому сценарию США могут свергнуть Зеленского с поста президента Украины. По его словам, для этого достаточно лишь одного условия. 

После скандала с консулом в Крыму Сергей Аксенов нелестно высказался в адрес Украины. 

Жизнь

Работающим пенсионерам планируют индексировать пенсии. В Минтруде высказались на этот счет. 

В деле о MH17 может появиться новое судебное разбирательство. 

Шоу-бизнес

Андрей Норкин стал дедом во второй раз. Телеведущий раскрыл пол ребенка. 

В деле о наследстве Марьянова новый поворот. Его супруге пригрозили публикацией порочащих ее честь фотографий. 

Актера из "Интернов" экстренно госпитализировали в Лондоне. Его состояние резко ухудшилось

Королева намерена подать на Малахова в суд после предательства. 

Меньшова откровенно рассказала о разводе с мужем. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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