Свежие овощи будут радовать вкусом до следующего урожая

Большинство огородников предпочитает хранить капусту с чесноком в погребе. У многих овощи могут продержаться без каких-либо признаков подгнивания до полугода. Однако есть несколько способов для тех, у кого погреб слишком сырой или его попросту нет. Благодаря таким методам урожай можно сохранить вплоть до лета, если правильно соблюсти все технологии.

Как сохранить чеснок на зиму

Способ хранения в банке. Для этого понадобится трехлитровая емкость, которую предварительно необходимо стерилизовать и просушить. Чеснок тоже не должен быть влажным перед тем, как поместить его на хранение.

В банку нужно насыпать обыкновенную поваренную соль (примерно на 2 сантиметра выше дна) и уложить туда головки чеснока. Важное правило – они не должны дотрагиваться друг до друга и до стенок банки.

После засыпать все солью так, чтобы не было видно головок. Закрыть банку можно марлей. Хранить лучше всего сосуд в комнатной температуре и ни в коем случае не в холодильнике. Периодически соль нужно просушивать и засыпать заново.

Как сохранить капусту на зиму

Для этого необходимо использовать зимний сорт – белокочанную капусту. Нужно предварительно оборвать наружные листья, даль кочану немного подсохнуть, а после в несколько слоев замотать пищевой пленкой. Лучше хранить капусту в таком виде при низкой температуре. Она может сохраниться до мая, однако не исключено, что листья немного посохнут. Тем не менее, такая капуста отлично сгодится для тушения или борща.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами специалиста по правильному хранению заготовок.