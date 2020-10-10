Смешные анекдоты на 11 октября

Курс рубля
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– Виктор Степанович, эксперимент завершился успешно.
– Докладывайте, что у вас там.
– А вот этого мы решить не можем: то ли моющее средство, то ли детское питание.
– Дед, а сколько тебе лет?
– Ой, внучок, уже очень много.
– Ну сколько?
– Столько, что теперь из вечеринок меня зовут только на похороны и поминки.
– Вот у нас молодежь пошла, русский язык совершенно не знают. В слове "ёж" взять и пять ошибок допустить!
– И не говори, всего-то три буквы написать правильно надо...
– О, привет доченька. Ты как-то поменялась, прическу сменила?
– Нет...
– А, понял, платье у тебя новое, да?
– Нет...
– Тогда в чем же дело?
– Катя в туалете, а я ее парень. Знакомиться пришел...
Стороны пришли к перемирию
Роль Певчих в инциденте с "отравлением" до сих пор не разгадана