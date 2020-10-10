Смешные анекдоты на 11 октября

Смешные анекдоты на 11 октября
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
С шутками от "Утро.ру" воскресенье начнется весело
  • Все отпуск начинают отмечать одинаково: берут в руки телефон и торжественно отключают все будильники. 


  • Ученые в отечественном НИИ долго ставили опыты, эксперименты. Наконец получилось новое вещество. Подходят к директору докладывать:

– Виктор Степанович, эксперимент завершился успешно.

– Докладывайте, что у вас там.

– А вот этого мы решить не можем: то ли моющее средство, то ли детское питание. 


  • Женитьба очень похожа на поход в ресторан. Сначала ты долго выбираешь, заказываешь, ждешь момента, когда начать довольствоваться едой. А в итоге, смотришь по сторонам и думаешь, что лучше бы заказал то, что другие. 


  • Дедушка общается с внуком:

– Дед, а сколько тебе лет?

– Ой, внучок, уже очень много.

– Ну сколько?

– Столько, что теперь из вечеринок меня зовут только на похороны и поминки. 

  • Встретились два деда. Один жалуется другому:

– Вот у нас молодежь пошла, русский язык совершенно не знают. В слове "ёж" взять и пять ошибок допустить! 

– И не говори, всего-то три буквы написать правильно надо...

  • Приходит отец домой, устал после рабочего дня. Его встречают у дверей:

– О, привет доченька. Ты как-то поменялась, прическу сменила?

– Нет...

– А, понял, платье у тебя новое, да?

– Нет...

– Тогда в чем же дело?

– Катя в туалете, а я ее парень. Знакомиться пришел...

Евгения НАГОРСКАЯ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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